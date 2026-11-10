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Эдди Хау отклонил предложение возглавить «Кристал Пэлас», его связывают с «МЮ» — The Sun

Эдди Хау отклонил предложение возглавить «Кристал Пэлас», его связывают с «МЮ» — The Sun
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Бывший главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау отклонил предложение возглавить «Кристал Пэлас» вместо уволенного Пьера Сажа. Об этом сообщает издание The Sun. По данным источника, тренер изучает «Манчестер Юнайтед», в то время как будущее возглавляющего клуб Майкла Кэррика остаётся под вопросом.

Сообщается, что главным сторонником приглашения Хау в «Манчестер Юнайтед» является совладелец клуба Джим Рэтклифф. Он считает, что клубом должен руководить английский тренер.

Главными же претендентами на вакантную должность в «Кристал Пэлас» теперь являются бывший тренер «Тоттенхэма» Томас Франк и англичанин Шон Дайч, ранее работавший в «Эвертоне».

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