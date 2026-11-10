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Бубнов сообщил, что Ротенберг требует от Галактионова 90 млн в качестве неустойки

Бубнов сообщил, что Ротенберг требует от Галактионова 90 млн в качестве неустойки
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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о ситуации, в которой оказался главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов. Ранее глава совета директоров клуба Юрий Нагорных объявил о расставании со специалистом, однако официально о расторжении контракта пресс-служба железнодорожников не сообщала.

«Мне нравится Ротенберг, блин! Видимо, настолько человек, не знаю, поистратился, что денег у него нет, или на такой принцип он пошёл… От Галактионова ещё требует 90 млн неустойки. Чтобы Галактионов заплатил. Было 60, а последний раз я прочитал, что 90. Я не понял почему, но вот… Это прецедент. Это во всём мире будут обсуждать, что творится в «Локомотиве». Хоть этим они как-то привлекут внимание», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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