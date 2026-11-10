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Гендиректор «Акрона» Клюшев высказался о ситуации с домашним стадионом клуба

Гендиректор «Акрона» Клюшев высказался о ситуации с домашним стадионом клуба
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Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев высказался о ситуации с домашним стадионом клуба. Он заявил, что клуб сфокусирован на строительстве своей базы, а после этого уже будет поднят вопрос создания собственной домашней арены.

«Часто спрашивают на тему стадиона, но на сегодняшний день в стадии строительства находится наша база — фокус и все усилия направлены туда. После этого мы будем размышлять о стадионе, это будет следующий этап. Скорее всего, это будет реконструкция — в наших планах, конечно, Тольятти», — сказал Клюшев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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