Индзаги решил покинуть «Аль-Хиляль», отказавшись от зарплаты € 26 млн в год — Скира

Главный тренер саудовского «Аль-Хиляля» Симоне Индзаги принял решение покинуть клуб. Как сообщает инсайдер Николо Скира, итальянский специалист не будет продлевать действующий контракт, который рассчитан до июля следующего года.

Сообщается, что зарплата бывшего главного тренера «Интера» в Саудовской Аравии составляет € 26 млн в год. Специалист возглавил «Аль-Хиляль» летом 2025 года. В текущем сезоне команда занимает первое место в турнирной таблице Про-Лиги с 30 очками в 11 играх.

В октябре СМИ сообщали, что главный тренер «Арсенала» Микель Артета вышел на первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых футбольных тренеров мира после продления контракта с лондонским клубом, обойдя Индзаги.