В «Спартаке» оценили, повлияет ли решение CAS о допуске российских хоккеистов на футбол

Генеральный директор футбольного клуба «Спартак» Сергей Некрасов заявил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) принял справедливое и взвешенное решение о допуске российских хоккеистов к международным турнирам. Об этом стало известно в конце октября.

— Были позитивные новости в хоккее. Как вы считаете, может ли это приблизить наш допуск в футболе?

— Давайте посмотрим, что получится с хоккеем. В любом случае решение CAS очень позитивное. Футбол и хоккей — совершенно разные виды спорта с точки зрения количества зрителей, с точки зрения тех стран, которые заказывают музыку. Но мы в любом случае рады, что CAS принял справедливое и взвешенное решение, — приводит слова Некрасова «Матч ТВ».