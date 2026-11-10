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«Я просто хочу играть». Эндрик — о возможном уходе из «Реала» в январе

«Я просто хочу играть». Эндрик — о возможном уходе из «Реала» в январе
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Форвард «Реала» и сборной Бразилии Эндрик высказался о возможном уходе из клуба в зимнее трансферное окно ради игровой практики. В Ла Лиге — 2026/2027 нападающий принял участие лишь в четырёх матчах, отыграв суммарно 85 минут.

«Мне всего 20 лет, так что посмотрим, как будут развиваться события. Я просто хочу играть, быть счастливым и помогать своим товарищам по команде. Не знаю, что произойдёт в январе — на все воля божья. Я лишь прошу о том, что будет лучше для моей карьеры. Чему суждено случиться, то и случится. Я буду твёрдо стоять на ногах и продолжать выкладываться по максимуму. Мадрид — замечательный город, там моя семья, но я всегда буду делать всё необходимое для развития своей карьеры.

Я очень доверяю Моуринью. Он связывается со мной каждый день — не для того, чтобы поговорить о футболе, а чтобы узнать, как у меня дела в личной жизни. Я всегда буду отдавать все силы ради «Реала», потому что клуб — превыше всего, но благодаря той заботе и вниманию, которые проявляет ко мне Моуринью, у меня появляется ещё больше мотивации выкладываться на полную», — приводит слова Эндрика издание Globo.

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