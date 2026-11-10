«Нарядный тренерский штаб». Бубнов предложил «Локомотиву» назначить Мамаева и Кокорина

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что «Локомотив» может назначить тренерами экс-игроков сборной России Павла Мамаева и Александра Кокорина.

— Можно пригласить ещё Мамаева. Ну, Мамаев не играл [за «Локомотив»], но Мамаев сейчас очень богатый человек. И, оказывается, Игнашевич в очень хороших отношениях с Мамаевым. У Мамаева папа был авторитет очень серьёзный и одновременно бизнесмен. Сейчас он умер, но бизнес остался. Поэтому у Мамаева всё в порядке сейчас с денежками.

— А почему вы Мамаева вспомнили?

— Ну, бывший игрок и тренировать может.

— То есть как одного из претендентов на пост главного тренера «Локомотива»?

— А Мамаев бы подтянул Кокорина. И всё нормально. Там такой бы тренерский штаб был бы. Нарядный был бы тренерский штаб, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».