«Барселона» хочет подписать основного защитника «Баварии» в январе — Sky Germany

«Барселона» нацелилась на основного центрального защитника «Баварии» Жонатана Та. Как сообщает издание Sky Germany, каталонцы рассматривают трансфер не в отдалённой перспективе, а в ближайшее окно, которое открывается в январе.

По данным источника, спортивный директор сине-гранатовых Деку хочет усилить оборону «Барселоны» опытным центральным защитником, который принесёт дополнительную стабильность и лидерские качества в паре с молодым Пау Кубарси.

Сообщается, что «Бавария» при этом не видит повода расставаться с Та, чей контракт рассчитан до лета 2029-го. Сам игрок, по информации издания, чувствует себя комфортно в клубе и полностью сосредоточен на своих спортивных обязанностях в Мюнхене.