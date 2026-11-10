Агент Тюкавина рассказал, как у него пытались переманить самого звёздного клиента

Алексей Сафонов, футбольный агент и представитель форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, как у него пытались переманить самого звёздного клиента.

— Агентский мирок циничен. Пытались у вас увести Тюкавина?

— И не только его. Отец Кости рассказывал в интервью, как ему звонили ведущие агенты, приглашали пообедать или поужинать. А он в шутку отвечал: «Я, в принципе, не голоден».

Всё зависит от отношений. Я думаю, если от тебя игрок уходит, значит, где-то ты недоработал. Есть такая шутка: «От хороших мужей жёны не уходят». Хотя жизнь такая штука, что никогда не говори никогда. Все взрослеют, растут. Бывали примеры, когда игроки уходили. У одного — обойдёмся без фамилий — жена заявила: «Теперь я буду вести твои дела». Ну, большому кораблю — большое плавание, — сказал Сафонов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.