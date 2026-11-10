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Гурцкая назвал игрока, который не должен быть в команде, борющейся за чемпионство в РПЛ

Гурцкая назвал игрока, который не должен быть в команде, борющейся за чемпионство в РПЛ
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Футбольный агент и функционер Тимур Гурцкая заявил, что защитник «Краснодара» Валентин Пальцев не должен представлять команду, которая сражается за чемпионский титул.

— Для тебя вообще Пальцев — крайний защитник?
— Для меня Пальцев — не игрок «Краснодара». Я думаю, что пик его карьеры — это «Динамо» Махачкала. Там он и должен был оставаться.

— Ну, там он на какой позиции чаще всего играл?
— Правый центральный защитник. В тройке. Но я конкретно про футболиста этого считаю, что он не может играть в команде, которая борется за чемпионство. Я не говорю, что он не должен играть в футбол [вообще], это пусть решает главный тренер, — сказал Гурцкая в новом выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

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