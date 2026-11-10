«Люди под никами пишут ересь и хрень». Агент Сафонов — о критике Тюкавина в интернете

Алексей Сафонов, футбольный агент и представитель форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина, отреагировал на критику в адрес нападающего в соцсетях.

«Раньше, наверное, реагировал болезненнее [на критику Тюкавина]. С возрастом становишься спокойнее, мудрее. Есть хорошая фраза: «Если на клетке с ослом написано «лев», не верь глазам своим». Если серьёзный человек, который сам играл или тренировал, скажет, что Костя где-то ошибся, я задумаюсь. Например, Юрий Павлович или Игорь Корнеев. А если какой-нибудь журналист или аноним начинает писать грязь, это иногда раздражает. Если я даю интервью, то делаю это под своей фамилией. А тут люди под никами пишут ересь и хрень. Это не совсем корректно. Если ты такой принципиальный, скажи, кто ты. Я иногда говорю: «Что же вас на стадионе-то мало? Наверное, некогда прийти футбол посмотреть — комментарии строчите», — сказал Сафонов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.