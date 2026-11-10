Расходы «Реала» на зарплаты резко выросли и достигли рекордного значения — Sport.es

Расходы мадридского «Реала» на зарплаты резко выросли после активной летней трансферной кампании и продления контракта с бразильцем Винисиусом Жуниором. Как сообщает издание Sport.es со ссылкой на отчёт специализированного издания 2playbook.com, в текущем сезоне расходы «сливочных» на зарплаты (включая амортизационные отчисления) составляют € 707 млн.

Отмечается, что данная сумма составляет 57% от общего объёма операционной деятельности клуба и 50% от его выручки, что полностью соответствует нормам и правилам, установленным УЕФА. По данным источника, финансовый запас прочности «Реала» позволяет поддерживать такой уровень инвестиций, не нарушая регламент, а в текущем сезоне клуб прогнозирует выручку в размере € 1,405 млрд.