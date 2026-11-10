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«Игдисамову повезло». Александр Бубнов — о главном тренере ЦСКА

«Игдисамову повезло». Александр Бубнов — о главном тренере ЦСКА
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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о главном тренере московского ЦСКА Дмитрии Игдисамове. Российский специалист проводит свой первый полноценный сезон в качестве главного тренера армейцев.

«Игдисамову повезло. Ему доверили клуб с большими традициями, репутацией, с достаточно хорошими игроками. И он сейчас справляется. И находится достаточно высоко. Но он ещё не до конца оценённый [тренер]. Его только оценивают. Оценка будет в конце чемпионата. Если добьётся хорошего результата… Он же молодой ещё. Если добьётся, будет оцениваться как перспективный тренер. Если нет, то его могут вообще убрать. В лучшем случае оставить в структуре клуба», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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