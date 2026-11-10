15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Симоне Индзаги отреагировал на информацию, что тренер решил покинуть «Аль-Хиляль»

Агент Симоне Индзаги отреагировал на информацию, что тренер решил покинуть «Аль-Хиляль»
Комментарии

Футбольный агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы главного тренера саудовского «Аль-Хиляля» Симоне Индзаги, опроверг новости о том, что его клиент принял решение покинуть свой нынешний клуб в конце текущего сезона.

«Сообщения о том, что Индзаги уже решил покинуть «Аль-Хиляль», не соответствуют действительности. Решение о будущем Индзаги не принято», — приводит слова Пасторелло издание Winwin в соцсети X.

Ранее о решении Индзаги уйти из «Аль-Хиляля» летом сообщил инсайдер Николо Скира. По данным источника, зарплата итальянского специалиста в Саудовской Аравии составляет € 26 млн в год.

Материалы по теме
Индзаги решил покинуть «Аль-Хиляль», отказавшись от зарплаты € 26 млн в год — Скира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android