Агент Симоне Индзаги отреагировал на информацию, что тренер решил покинуть «Аль-Хиляль»

Футбольный агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы главного тренера саудовского «Аль-Хиляля» Симоне Индзаги, опроверг новости о том, что его клиент принял решение покинуть свой нынешний клуб в конце текущего сезона.

«Сообщения о том, что Индзаги уже решил покинуть «Аль-Хиляль», не соответствуют действительности. Решение о будущем Индзаги не принято», — приводит слова Пасторелло издание Winwin в соцсети X.

Ранее о решении Индзаги уйти из «Аль-Хиляля» летом сообщил инсайдер Николо Скира. По данным источника, зарплата итальянского специалиста в Саудовской Аравии составляет € 26 млн в год.