Агент Сафонов предположил, почему топ-клубы РПЛ не приглашают Юрана

Футбольный агент Алексей Сафонов предположил, почему российские топ-клубы не приглашают на тренерский мостик Сергея Юрана.

— С Сергеем Юраном вас связывают исключительно дружеские отношения?

— Просто дружим. Я не лезу к нему с советами по тактике. Если вижу интересного игрока, могу сказать: «Посмотри вот этого, того».

В нашем футболе часто бывает: в одну команду игроки приходят только от одного агента, в другую — только от другого. Такого разделения не должно быть, но, к сожал