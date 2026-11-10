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Агент Сафонов предположил, почему топ-клубы РПЛ не приглашают Юрана

Агент Сафонов предположил, почему топ-клубы РПЛ не приглашают Юрана
Комментарии

Футбольный агент Алексей Сафонов предположил, почему российские топ-клубы не приглашают на тренерский мостик Сергея Юрана.

— С Сергеем Юраном вас связывают исключительно дружеские отношения?
— Просто дружим. Я не лезу к нему с советами по тактике. Если вижу интересного игрока, могу сказать: «Посмотри вот этого, того».

В нашем футболе часто бывает: в одну команду игроки приходят только от одного агента, в другую — только от другого. Такого разделения не должно быть, но, к сожал