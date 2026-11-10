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Луис Энрике разочарован в Ферране Торресе, он может покинуть «ПСЖ» уже зимой — Sport.fr

Луис Энрике разочарован в Ферране Торресе, он может покинуть «ПСЖ» уже зимой — Sport.fr
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике разочарован игрой летнего новичка команды Феррана Торреса, приобретённого перед стартом сезона у «Барселоны». Как сообщает издание Sport.fr, испанец уже стал кандидатом на уход из клуба.

По данным источника, у Энрике иссякло терпение по отношению к игроку. Тренер ждал от него большей результативности и более активного участия в командных действиях. Обсуждался вариант с возвращением в «Барселону», однако этот сценарий выглядит маловероятным, поскольку каталонский клуб не предпринимает никаких шагов для его возвращения.

В частности, «ПСЖ» может включить Торреса в сделку с итальянским «Комо» по приобретению полузащитника Нико Паса. Рассматривается предложение в размере € 60 млн, дополненное включением в сделку испанского нападающего. Однако пока нет никаких признаков того, что клубы начали предметные переговоры.

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