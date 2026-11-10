Агент Сафонов: Соболев забил больше Тюкавина, но в свою команду я бы взял Костю

Алексей Сафонов, футбольный агент и представитель форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина, ответил на вопрос о лучшем нападающем России.

— Понятно, что вы в этом вопросе пристрастны, но всё-таки: прямо сейчас он лучший нападающий в России?

— На мой взгляд, да. По пониманию игры и качеству. Конечно, у каждого своё мнение. Если смотреть только на статистику, кто-то забил больше, например Соболев. Но если бы я был тренером и мне сказали выбрать одного нападающего для своей команды, я бы взял Костю. Даже несмотря на то что сам болею за ЦСКА, — сказал Сафонов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.