15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Собослаи с травмой колена останется в сборной Венгрии. Федерация выпустила заявление

Собослаи с травмой колена останется в сборной Венгрии. Федерация выпустила заявление
Комментарии

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи не покинет расположение сборной Венгрии после травмы колена. Об этом в специальном заявлении сообщила пресс-служба сборной Венгрии перед матчами Лиги наций УЕФА с Грузией и Северной Ирландией, которые состоятся 14 и 17 ноября.

Лига наций УЕФА. Лига B . Группа 2. 5-й тур
14 ноября 2026, суббота. 20:00 МСК
Грузия
Не начался
Венгрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Доминик Собослаи прошёл стандартное медицинское обследование. После растяжения связок колена медицинский персонал национальной команды сделает всё возможное в ближайшие дни, чтобы капитан как можно скорее смог вернуться в строй к тренерскому штабу.

Однако решение о его участии, скорее всего, будет принято не в последний момент», — говорится в заявлении пресс-службы Федерации футбола Венгрии в соцсети X.

Материалы по теме