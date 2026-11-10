Собослаи с травмой колена останется в сборной Венгрии. Федерация выпустила заявление

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи не покинет расположение сборной Венгрии после травмы колена. Об этом в специальном заявлении сообщила пресс-служба сборной Венгрии перед матчами Лиги наций УЕФА с Грузией и Северной Ирландией, которые состоятся 14 и 17 ноября.

«Доминик Собослаи прошёл стандартное медицинское обследование. После растяжения связок колена медицинский персонал национальной команды сделает всё возможное в ближайшие дни, чтобы капитан как можно скорее смог вернуться в строй к тренерскому штабу.

Однако решение о его участии, скорее всего, будет принято не в последний момент», — говорится в заявлении пресс-службы Федерации футбола Венгрии в соцсети X.