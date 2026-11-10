Представитель Батракова высказался о посещении скаутами «Ливерпуля» матча «Галатасарая»

Представитель полузащитника турецкого «Галатасарая» Алексея Батракова Владимир Кузьмичёв рассказал, что скауты «Ливерпуля» могли наблюдать за игрой футболиста в матче общего этапа Лиги чемпионов со «Штутгартом». В этой игре российский хавбек оформил дубль. К «Галатасараю» Батраков присоединился летом из «Локомотива».

— Действительно ли представители «Ливерпуля» выкупили целую ложу, чтобы посмотреть на Батракова в матче со «Штутгартом»?

— Не возникает мысль, что они приехали посмотреть матч с «Фенербахче», который был на следующий день? Может быть, заодно и посмотреть на Алексея. Не знаю из‑за чего, но то, что они были и анализировали игру Алексея, это возможно.

— Вы видите реальным его переход в АПЛ сейчас?

— Давайте подождём. Он провёл в новом клубе три месяца, а мы уже о других переходах говорим, — приводит слова Кузьмичёва «Матч ТВ».