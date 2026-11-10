Алексей Сафонов: все хотели бы быть агентами Месси или Роналду, но что они могут им дать?

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о работе агентов с футболистами разного уровня популярности.

— Но с раскрученными футболистами разве не выгоднее работать?

— Понятно, что выгоднее. Все говорят: «Я бы хотел быть агентом Месси или Роналду». Но ты начни с нуля. Ну станешь ты агентом Месси — а что ты можешь ему дать? Чем помочь?

Хочется расти вместе с игроком. Чем больше становится футболист, тем больше развиваешься и ты. Вместе проходите ошибки, вместе движетесь вперёд. От этого получаешь гораздо больше удовольствия.

Многие наши ребята из Сибири приезжали в Москву: Темников, Федя Кудряшов, Баляйкин — все из Братска. Не все даже знают, что такой город есть. Это тоже вопрос характера и ментальности. Я всегда говорю: если тебя привозят на трёх машинах с пятью охранниками, вряд ли ты заиграешь в футбол. Это вид спорта голодных, кто хочет пробиться и встать на ноги, — сказал Сафонов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.