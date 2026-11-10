«Манчестер Юнайтед» будет должен выплатить $ 10 млн за Почеттино — The Athletic

Сумма отступных в контракте кандидата на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» Маурисио Почеттино с Федерацией футбола США составляет $ 10 млн. Как сообщает издание The Athletic, именно столько «красные дьяволы» будут вынуждены заплатить, если захотят назначить аргентинца.

Источник добавляет, что для приглашения всего тренерского штаба — помощников, которые работают с Почеттино уже более 10 лет, — «Манчестер Юнайтед» потребуется выплатить дополнительно ещё несколько миллионов.

«Манчестер Юнайтед» пока официально не уволил главного тренера Майкла Кэррика, однако, по информации издания, это решение ожидается в ближайшее время. «Юнайтед» занимает 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, одержав лишь одну победу в 10 стартовых матчах сезона.