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Орлов объяснил, почему «Зенит» не смог обыграть «Ростов» в 14-м туре РПЛ

Орлов объяснил, почему «Зенит» не смог обыграть «Ростов» в 14-м туре РПЛ
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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов подвёл итоги матча 14-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Ростов». Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:2. Эксперт объяснил, почему петербуржцы не смогли обыграть на своём поле соперника.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 14-й тур
08 ноября 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сантос – 15'     1:1 Андраде – 53'     2:1 Энрике – 58'     2:2 Комаров – 83'    

«Есть разные циклы: либо недельный цикл, либо когда в среду у тебя есть кубковая игра. И если ты неделю назад мог хорошо играть и быть свежим, то в эту неделю… Вот сейчас был день не «Зенита». Вот они немного вяловатые. И самое страшное — потеря концентрации у защитников. Второй гол пропустили, обороняясь в пять защитников, в пять футболистов», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

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