Орлов объяснил, почему «Зенит» не смог обыграть «Ростов» в 14-м туре РПЛ

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов подвёл итоги матча 14-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Ростов». Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:2. Эксперт объяснил, почему петербуржцы не смогли обыграть на своём поле соперника.

«Есть разные циклы: либо недельный цикл, либо когда в среду у тебя есть кубковая игра. И если ты неделю назад мог хорошо играть и быть свежим, то в эту неделю… Вот сейчас был день не «Зенита». Вот они немного вяловатые. И самое страшное — потеря концентрации у защитников. Второй гол пропустили, обороняясь в пять защитников, в пять футболистов», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».