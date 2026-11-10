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Александр Бубнов назвал самого переоценённого тренера РПЛ

Александр Бубнов назвал самого переоценённого тренера РПЛ
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Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, кто, на его взгляд, является самым переоценённым тренером клубов Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

— Давайте переоценённого тренера РПЛ назовём, нас просили. Талалаев переоценён, да, на ваш взгляд?
— Да-да.

— Ну как? Второй год подряд результат даёт. Идут в топ-9.
— Да, и всё опускаются и опускаются. Я и говорил, что будут опускаться. То у него самые лучшие игроки, лучшие методики, здорово подготовились, сейчас у него, оказывается, лидеры устали. А чего устали? Если у вас лучшие методики, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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