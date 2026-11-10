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«Ювентус» планирует осуществить три трансфера в январе — La Gazzetta dello Sport

«Ювентус» планирует осуществить три трансфера в январе — La Gazzetta dello Sport
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«Ювентус» планирует осуществить три трансфера в зимнее трансферное окно. Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, туринцы собираются усилить состав ради квалификации в Лигу чемпионов УЕФА на будущий сезон и рассматривают приобретение нападающего, полузащитника и левого защитника.

По данным источника, в числе кандидатов в линию атаки находятся нападающие Александр Сёрлот («Атлетико» Мадрид), Фоларин Балогун («Монако») и Матео Ретеги («Аль-Кадисия»).

На позицию левого защитника рассматривается латераль Райан Аит-Нури («Манчестер Сити»), а в полузащите сохраняется интерес к давней цели клуба — Пьер-Эмилю Хёйбьергу («Марсель»).

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