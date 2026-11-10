Избран новый состав правления РПЛ, в него вошли Бабаев из ЦСКА и Некрасов из «Спартака»

Избран новый состав правления Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ в телеграм-канале. В него вошли президент лиги Александр Алаев, исполнительный директор РПЛ Евгений Мележиков, а также генеральные директора ЦСКА, «Спартака», «Динамо», «Ахмата» Роман Бабаев, Сергей Некрасов, Павел Пивоваров, Ахмед Айдамиров и исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов.

Новый состав правления был избран на один год на общем собрании клубов РПЛ, которое состоялось во вторник, 10 ноября.

Правление – коллегиальный орган для регулирования оперативной деятельности РПЛ и подготовки предложений общему собранию.