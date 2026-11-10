Агент Сафонов: если приезжает какой-то мусор, это вопрос к тем, кто руководит футболом

Известный футбольный агент Алексей Сафонов высказался об иностранных футболистах и тренерах в российском футболе.

— Сергей Николаевич на этом же диване выражал недовольство засильем иностранных тренеров в российском футболе. Вы разделяете эту позицию?

— Если приезжает такой тренер, как Шварц, который развивается, или специалисты уровня Спаллетти, Адвоката, Хиддинка, — вопросов нет.

В Англии, например, чтобы получить разрешение на работу, футболист должен провести определённое количество матчей за сборную. Если же речь о большом таланте, тренер чуть ли не на Библии клянётся, что этот игрок будет развиваться.

А когда приезжает какой-то мусор, это вопрос к тем, кто руководит футболом. Агентской деятельности это тоже касается.

У иностранного агента в России комиссии практически не ограниченны, тогда как россиянин может получить не больше 3-5%. В любой европейской стране с лицензией ФИФА я могу подписать игрока с 15 лет, а в России — только с 15 с половиной и при наличии контракта с клубом. Почему в своей стране я должен быть человеком второго сорта? Наоборот, я должен быть больше защищён.

С тренерами то же самое. Главное — чтобы понтов не было. Один говорит: «У меня итальянец за 10 млн», другой отвечает: «А я себе испанца за 11 возьму». Но испанец испанцу рознь.

И надо понимать уровень своей команды. Если пригласить Гвардиолу в сборную Бразилии, он наведёт порядок: там можно 10 составов набрать. А если привести тренера такого уровня в сборную, где мяч вилкой останавливают и никто нормально играть не умеет, он, конечно, поднимет уровень, но ничего сверхсерьёзного не выиграет, — сказал Сафонов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.