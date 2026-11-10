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Марк Кукурелья рассказал, как Жозе Моуринью подшутил над его татуировкой с де ла Фуэнте

Марк Кукурелья рассказал, как Жозе Моуринью подшутил над его татуировкой с де ла Фуэнте
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Защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Марк Кукурелья рассказал, как возглавляющий «сливочных» Жозе Моуринью подшутил над его татуировкой с Луисом де ла Фуэнте. Кукурелья сделал татуировку с изображением главного тренера национальной команды де ла Фуэнте в честь победы на чемпионате мира 2026 года.

«Жозе Моуринью прислал мне отредактированное фото моей груди с татуировкой своего лица!» — приводит слова Кукурельи известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Отметим, что татуировка с лицом де ла Фуэнте сделана на левом плече Кукурельи. Марк обещал сделать тату в случае, если Испания выиграет ЧМ-2026.

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