Гурцкая: ЦСКА не наиграл на четыре пропущенных гола в матче с «Краснодаром»

Футбольный агент и функционер Тимур Гурцкая заявил, что московский ЦСКА не заслужил пропустить четыре гола в матче 14-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». «Быки» выиграли прошедшую на их домашней арене встречу со счётом 4:2.

«Думаю, у Игдисамова был какой-то свой первоначальный план на игру. Но он просто себя вообще не оправдал. Моментами, да, ЦСКА играл неплохо. Не играл ЦСКА так, чтобы пропустить четыре гола. Это очевидно. Но даже… Я вот не помню, чтобы у ЦСКА был момент, который можно назвать 100-процентным голом», — сказал Гурцкая в новом выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».