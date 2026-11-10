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Гурцкая: ЦСКА не наиграл на четыре пропущенных гола в матче с «Краснодаром»

Гурцкая: ЦСКА не наиграл на четыре пропущенных гола в матче с «Краснодаром»
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Футбольный агент и функционер Тимур Гурцкая заявил, что московский ЦСКА не заслужил пропустить четыре гола в матче 14-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». «Быки» выиграли прошедшую на их домашней арене встречу со счётом 4:2.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 14-й тур
07 ноября 2026, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
4 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Кордоба – 16'     1:1 Кисляк – 35'     2:1 Батчи – 40'     3:1 Уткин – 74'     4:1 Кордоба – 82'     4:2 Глебов – 90+1'    

«Думаю, у Игдисамова был какой-то свой первоначальный план на игру. Но он просто себя вообще не оправдал. Моментами, да, ЦСКА играл неплохо. Не играл ЦСКА так, чтобы пропустить четыре гола. Это очевидно. Но даже… Я вот не помню, чтобы у ЦСКА был момент, который можно назвать 100-процентным голом», — сказал Гурцкая в новом выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

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