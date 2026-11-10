«Такое положение дел недопустимо». Гари Невилл — о ситуации в «Манчестер Сити»

Бывший защитник «Манчестер Сити» Гари Невилл высказался о череде поражений «Манчестер Сити» после признания клуба виновным по 114 пунктам обвинения в финансовых нарушениях. В трёх последних турах команда трижды потерпела поражения.

«Не сказывается ли на них — в плане психологической усталости — весь тот негативный фон, который возник вокруг команды? Истощены ли они физически и морально из-за этого, или же просто переживают неудачный отрезок? В любом случае Мареске нужно как можно быстрее разобраться с ситуацией во время международного перерыва, поскольку такое положение дел недопустимо. Подобные поражения случаются нечасто. Последний месяц или около того только об этом и говорят.

Игрокам постоянно задают вопросы: «Как вы думаете, что произойдёт? Что будет, если команда вылетит? Останетесь ли вы?» Представьте, каково это — терпеть подобное давление, ко