Агент Сильянова озвучил сумму отступных в контракте футболиста с «Локомотивом»

Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы защитника «Локомотива» Александра Сильянова, высказался об интересе к игроку со стороны других клубов и рассказал о сумме отступных, которая прописана в контракте футболиста с железнодорожниками.

– Почему, когда в «Локомотиве» была массовая распродажа, не было разговоров о Сильянове?

– Нет, им интересовались многие клубы, но почему-то все считают, что та сумма, которая прописана, для крайнего защитника – это слишком много.

– € 6 млн?

– Да нет, там 9 млн прописано. И, зная, как генеральный директор ведёт переговоры, все понимали, что торговаться он не будет, — сказал Кузьмичёв в новом выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».