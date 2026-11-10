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Агент Сильянова озвучил сумму отступных в контракте футболиста с «Локомотивом»

Агент Сильянова озвучил сумму отступных в контракте футболиста с «Локомотивом»
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Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы защитника «Локомотива» Александра Сильянова, высказался об интересе к игроку со стороны других клубов и рассказал о сумме отступных, которая прописана в контракте футболиста с железнодорожниками.

– Почему, когда в «Локомотиве» была массовая распродажа, не было разговоров о Сильянове?
– Нет, им интересовались многие клубы, но почему-то все считают, что та сумма, которая прописана, для крайнего защитника – это слишком много.

– € 6 млн?
– Да нет, там 9 млн прописано. И, зная, как генеральный директор ведёт переговоры, все понимали, что торговаться он не будет, — сказал Кузьмичёв в новом выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

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