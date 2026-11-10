«Родина» объявила о проведении матча с «Балтикой» в необычном формате

Пресс-служба московской «Родины» объявила, что команда проведёт товарищеский матч с калининградской «Балтикой» в ноябрьскую международную паузу. Встреча назначена на 15 ноября.

«Сыграем с «Балтикой» в Новогорске. Формат — четыре тайма по 35 минут, начало — в 15:00», — сказано в сообщении пресс-службы «Родины».

По состоянию на сегодняшний день «Балтика» занимает девятое место в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, набрав 17 очков по результатам 14 проведённых встреч. «Родина» располагается на 13-й строчке, имея в активе 12 очков. Лидирует в чемпионате России санкт-петербургский «Зенит».