Полузащитник «Реала» Вальверде рассказал, что приехал с повреждением в сборную Уругвая

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде рассказал, что приехал в расположение сборной Уругвая с повреждением, а также прокомментировал слухи о конфликте с главным тренером Марсело Бьелсой на чемпионате мира 2026 года.

«Я не готов на 100%, но, когда речь заходит о национальной команде, ты всегда должен быть здесь, должен приехать. Мне до сих пор грустно из-за того, что произошло на чемпионате мира: мы рассчитывали на другой результат, но добиться его не удалось. Отношения с Бьелсой? Когда дела идут не лучшим образом, люди начинают выискивать малейшие проблемы, то, чего на самом деле просто не было. Многое из того, что говорили, — ложь», — приводит слова Вальверде издание Sport 890 в соцсети X.

На ЧМ-2026 Уругвай не вышел из группы, пропустив в плей-офф Испанию и Кабо-Верде. В августе Бьелсу на посту главного тренера сменил экс-нападающий сборной Диего Форлан.