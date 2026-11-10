Валерий Карпин раскрыл, как изменился за пять лет работы в сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, как он изменился за пять лет работы во главе национальной команды. Отметим, что с конца февраля 2022 года россияне не принимают участия в международных турнирах.

«На 100% стал более опытным с точки зрения работы тренера сборной. Когда приходил, такого понимания, даже в мелких деталях, не было. Даже в формировании окончательного состава, допустим. С опытом понимаешь, что 22-23 полевых игроков вызывать нельзя, потому что всегда два-четыре футболиста или иногда больше в последний момент, в последнем туре перед паузой вылетают, не могут принимать участия в матчах. Поэтому нужно вызывать всегда с запасом. Да, иногда это создаёт сложности, потому что есть футболисты, которые меньше задействованы в тренировочном процессе. Кто-то даже, возможно, не попадает в заявку на товарищеский матч. Хотя хотелось бы, чтобы все смогли поучаствовать в той или иной степени. Поэтому свои сложности есть. Но опять же с точки зрения опыта понимаешь, что по-другому будет хуже. Лучше перебрать, чем недобрать», — приводит слова Карпина ТАСС.