Стивен Джеррард назвал современного игрока, способного достичь уровня Роналду и Месси

Бывший полузащитник и капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард выразил мнение, что крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль может достичь уровня нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси и форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Мы говорим о человеке, который потенциально может достичь уровня тех двоих, с которым я соревновался, — это Криштиану Роналду и Лионель Месси. Он тот самый, я бы сказал, кто обладает необходимым для этого уровнем. Можно вспомнить Мбаппе и Холанда, конечно, и много других мировых звёзд, но именно Ламин Ямаль кажется тем самым, кто просто на голову выше всех остальных, кто является единственным, способным достичь того же [уровня, что и Месси с Роналду]», — приводит слова Джеррарда The Touchline в социальной сети X.