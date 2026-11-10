Боссы «Манчестер Юнайтед» встретятся в Монако, чтобы решить судьбу Кэррика — Daily Mail

Руководители «Манчестер Юнайтед» проведут встречу в Монако в среду, 11 ноября, чтобы определить будущее главного тренера команды Майкла Кэррика. Как сообщает издание Daily Mail, исполнительный директор Омар Беррада и глава футбольного направления Джейсон Уилкокс встретятся с совладельцем клуба Джимом Рэтклиффом.

По данным источника, Беррада и Уилкокс выскажут свои рекомендации Рэтклиффу, после чего будет принято решение. По информации издания, всё указывает на то, что Кэррик будет уволен из «Юнайтед». Отмечается, что руководители собираются сообщить Кэррику о своём решении лично, поэтому до четверга клуб не будет давать никаких объявлений.