Орлов констатировал ошибку Семака в матче «Зенит» — «Ростов»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов подвёл итоги матча 14-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Ростов». Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:2. Эксперт констатировал ошибку главного тренера «Зенита» Сергея Семака: ему не стоило выпускать на концовку матча футболистов, которые едва восстановились после травмы.

Ну и, если быть объективным, зачем при счёте 2:1 было выпускать Вендела после травмы? И с Дивеевым то же самое — Игорь не укрепил защиту. Эти замены не сработали, значит, это была ошибка, — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».