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Орлов констатировал ошибку Семака в матче «Зенит» — «Ростов»

Орлов констатировал ошибку Семака в матче «Зенит» — «Ростов»
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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов подвёл итоги матча 14-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Ростов». Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:2. Эксперт констатировал ошибку главного тренера «Зенита» Сергея Семака: ему не стоило выпускать на концовку матча футболистов, которые едва восстановились после травмы.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 14-й тур
08 ноября 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сантос – 15'     1:1 Андраде – 53'     2:1 Энрике – 58'     2:2 Комаров – 83'    

Ну и, если быть объективным, зачем при счёте 2:1 было выпускать Вендела после травмы? И с Дивеевым то же самое — Игорь не укрепил защиту. Эти замены не сработали, значит, это была ошибка, — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

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