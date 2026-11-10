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Орлов раскритиковал защитника «Зенита» Андраде после автогола в матче с «Ростовом»

Орлов раскритиковал защитника «Зенита» Андраде после автогола в матче с «Ростовом»
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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил игру защитника «Зенита» Кевина Андраде в матче 14-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:2. Андраде отметился автоголом: мяч отлетел к Кевину после сейва вратаря Богдана Москвичёва, после чего колумбиец случайно переправил его в ворота своей команды.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 14-й тур
08 ноября 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сантос – 15'     1:1 Андраде – 53'     2:1 Энрике – 58'     2:2 Комаров – 83'    

«Автогол Андраде? У Андраде вообще было много ошибок в этом матче. Потери и всё такое. Он был не в своей тарелке. Значит, на неделе были косвенные обстоятельства, которые помешали игрокам подготовиться хорошо», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

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