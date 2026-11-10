Орлов раскритиковал защитника «Зенита» Андраде после автогола в матче с «Ростовом»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил игру защитника «Зенита» Кевина Андраде в матче 14-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:2. Андраде отметился автоголом: мяч отлетел к Кевину после сейва вратаря Богдана Москвичёва, после чего колумбиец случайно переправил его в ворота своей команды.

«Автогол Андраде? У Андраде вообще было много ошибок в этом матче. Потери и всё такое. Он был не в своей тарелке. Значит, на неделе были косвенные обстоятельства, которые помешали игрокам подготовиться хорошо», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».