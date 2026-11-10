Агент Батракова назвал лучших игрока и тренера 14-го тура РПЛ

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы ряда российских игроков, выбрал лучшего игрока и лучшего тренера по итогам матчей 14-го тура Альфа-Банк РПЛ, выделив форварда «Динамо» Константина Тюкавина и возглавляющего «Ростов» Дмитрия Кириченко.

— Владимир Семёнович, лучший игрок и лучший тренер [14-го тура]? Для вас.

— Наверное, лучшего тренера я всё-таки отдам Кириченко. Вот. А что касается лучшего игрока… Считаю, очень важный мяч забил и, как всегда, подтвердил свои качества одного из лучших нападающих… Это Костя Тюкавин. В тяжелейшей игре в последние, как говорится, минуты добыл три очка, — сказал Кузьмичёв в новом выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».