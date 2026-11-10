15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная России вылетела в Узбекистан на товарищеский матч, Глебов обратился к болельщикам

Сборная России вылетела в Узбекистан на товарищеский матч, Глебов обратился к болельщикам
Комментарии

Сборная России вылетела в Ташкент, где проведёт первый товарищеский матч в рамках текущего международного сбора с командой Узбекистана. Встреча запланирована на четверг, 12 ноября. Вингер национальной команды Кирилл Глебов записал обращение к болельщикам прямо из самолёта.

«Всем привет. Вылетаем в Узбекистан. Сегодня праздную день рождения в воздухе. Всем спасибо», — сказал Глебов в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале сборной России по футболу.

Сегодня, 10 ноября, Глебову исполнился 21 год. Всего в активе футболиста московского ЦСКА шесть игр в составе сборной России, в которых он отметился двумя результативными передачами.

Материалы по теме
10 главных хайлайтов Роналду в сборной Португалии. Конец великой эпохи!
10 главных хайлайтов Роналду в сборной Португалии. Конец великой эпохи!