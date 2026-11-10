Агент Сафонов: в клубах с бюджетными деньгами всегда могут быть свои схемы

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о работе с клубами, которые используют бюджетные средства.

«Я считаю: если брать иностранца, он должен быть на две головы сильнее, делать разницу в игре. Я всегда привожу пример: стул стоит 100 рублей. Если он мне очень нужен, я куплю его за 120, но не за 500 или 600. А где бюджетные деньги, всегда могут быть свои схемы. Ничего личного — просто бизнес.

Некоторые клубы стараются завести собственного, карманного агента или создать своё агентство. Когда я только начинал работать, в «Рубине» учредили одноимённое агентство. Я спрашивал: «А если возникнет спорная ситуация, агентство будет отстаивать интересы игрока или клуба, который его и содержит?» Если агентство получает зарплату от клуба, ответ понятен. Таких примеров хватало и хватает до сих пор.

Бывает, работаешь с перспективным игроком, а ему говорят: «Хочешь подписать или продлить контракт — поменяй агента или вообще откажись от него». Это, конечно, неприятно. Но меня уже ничем не удивишь.

Раньше, ещё при Толстых, подписывали кодекс чести. Там были определённые правила: вести себя достойно, не воровать друг у друга игроков и так далее. А сейчас кому нужен этот кодекс чести? Про него давно забыли», — сказал Сафонов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.