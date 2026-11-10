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Агент Сафонов оценил тренерские перспективы экс-вратаря «Рубина» Рыжикова

Агент Сафонов оценил тренерские перспективы экс-вратаря «Рубина» Рыжикова
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Футбольный агент Алексей Сафонов оценил тренерские перспективы известного в прошлом вратаря Сергея Рыжикова.

«Серёга своим горбом всего добился как вратарь. Сейчас поставил цель стать главным тренером. В «Тамбове» он хорошо поработал, команда, по-моему, заняла третье место. «Сокол» развалился. Сейчас он в Санкт-Петербурге, в «Динамо». Не он эту команду набирал, но старается выжать максимум. Я вообще не сомневаюсь в нём. Он получил тренерскую категорию, не ленится учиться. Сам делает нарезки, разбирает матчи. Игроки говорят, что у него интересный тренировочный процесс. Это тоже важно.

Алексей Медведев тоже много клубов поменял. Не гнушался работы, выигрывал Медиалигу. «Сибирь» выводил из «бронзы» в «серебро», из «серебра» в «золото», были и переходные матчи. Сейчас во второй или третий раз вернулся в «Сатурн». Главное, что у людей есть желание работать», — сказал Сафонов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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