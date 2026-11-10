Шесть российских клубов сыграют в Зимнем Кубке РПЛ, Алаев объяснил, почему нет иностранных

Президент Альфа-Банк Российской Премьер‑Лиги Александр Алаев подтвердил, что шесть российских клубов примут участие в Зимнем Кубке РПЛ, который состоится в феврале в Абу‑Даби, а также объяснил, почему на турнире не будет иностранных команд.

— Вы пригласили на Зимний Кубок РПЛ какую‑то команду, кроме российской?

— Нет. Мы пригласили только российских участников. Видел публикации определённые, они близки к правде. Я не могу официализировать это, пока не получил подписанные договоры со стороны клубов. Но правда, что локация — Абу‑Даби. Правда, что это будет начало февраля, и правда, что шесть российских клубов примут участие. Надеюсь, скоро уже объявим.

Почему мы не пригласили зарубежные команды — отвечал на этот вопрос, повторюсь ещё раз. Цифры, в том числе и рейтинги, показывают, что российскому болельщику интересны матчи наших команд. Поэтому, дабы обеспечить практикой наши клубы и чтобы сохранить коммерческую привлекательность, мы остановились на варианте, который обсуждали вместе с клубами, — шесть российских команд. Уверен, этот пятый турнир будет самым знаменательным, — приводит слова Алаева «Матч ТВ».