Агент Сафонов: посмотрите, сколько бывших футболистов Бердыева пошли в тренеры

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о бывшем тренере «Рубина» Курбане Бердыеве. Он отметил, что многие выходцы из команды Бердыева сейчас строят тренерскую карьеру.

— С Бердыевым у вас сохранились контакты?

— Если увидимся, поговорим. Сейчас он в Азербайджане. Мы не друзья, но всегда общались тепло. Все говорят, что он сухарь, но у него хорошее чувство юмора. И игроков он развивал.

В своё время Рязанцеву давали в «Рубине» зарплату — три тысячи долларов. Если бы поехал во Владивосток — получал бы десятку. Я ему сказал: «Саня, Курбан — сильный тренер. Тут надо выбирать: футбол или деньги». Он дождался своего шанса: обыгрывал «Барселону», перешёл в «Зенит». Бердыев многое сделал для того, чтобы он вышел на такой уровень.

Таких примеров много. Медведеву было 34 года, когда Курбан спросил, можно ли забрать его из «Сибири». Я ответил: «Ему 34 года, а вам в Лиге чемпионов играть». Бердыев ответил: «Мне возраст пофигу. Я смотрю на объём работы». Когда спросил у Лёхи: «Поедешь?», он не поверил: «Подкалываешь?» Был только один момент: Лёха всю жизнь играл под 13-м номером, но тут сохранить его не было шансов — Бердыев очень суеверный. Пришлось брать 26-й. Но Медведев помог команде: они обыграли киевское «Динамо» в Лиге чемпионов, взяли Кубок России, бронзу РПЛ.

Лёха говорил, что у Курбана многое понял о тренерской работе. Посмотрите, сколько бывших футболистов Бердыева пошли в тренеры: Кузьмин, Рыжиков, Медведев, Шаронов. Рязанцев сейчас в молодёжке ЦСКА, — сказал Сафонов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.