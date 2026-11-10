Гурцкая: по версии Мостового Галицкий — директор краснодарского цирка

Футбольный агент и функционер Тимур Гурцкая прокомментировал перепалку между экс-футболистом Александром Мостовым и главным тренером «Краснодара» Мурадом Мусаевым. Стороны обменялись нелицеприятными выражениями в адрес друг друга, Мостовой в том числе назвал Мусаева «чёртом» и «клоуном».

— Ещё раз взглянул на эту фразу (Александра Мостового. — Прим. «Чемпионата»)… Я так понимаю, получается, что Сергей Николаевич Галицкий по версии Мостового — футбольный человек.

— По версии Мостового Сергей Николаевич — директор краснодарского цирка.

— Даже так?

— Ну, если у него клоун там работает. Тогда да (улыбается), — сказал Гурцкая в новом выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».