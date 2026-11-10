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Агент Кузьмичёв выделил сенсацию по итогам первого круга РПЛ

Агент Кузьмичёв выделил сенсацию по итогам первого круга РПЛ
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Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы ряда российских игроков, рассказал, что его удивило в первой части текущего сезона Альфа-Банк РПЛ.

— Что для тебя, кроме «Локомотива», такая сенсация в первом круге [РПЛ]?
— Сенсация?

— Ну то, что ты вот смотришь таблицу и говоришь… Первый круг — это фактически половина чемпионата. Какие-то выводы делать точно надо. Серьёзные. По работе команд. Давай со знаком плюс… Что удивило?
— Приятно удивила всё-таки работа Игдисамова. Я, честно говоря… Были сомнения, что он сможет работать в команде мастеров, что сможет какие-то свои мысли и идеи давать в коллектив. Вот это, наверное, из положительного, — сказал Кузьмичёв в новом выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

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