«Слежу за каждой игрой». Алексей Батраков — о «Локомотиве»

Полузащитник турецкого «Галатасарая» Алексей Батраков признался, что смотрит каждый матч московского «Локомотива» в рамках Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Ранее Батраков выступал за железнодорожников. К стамбульскому клубу хавбек присоединился в летнее трансферное окно.

«Стараюсь смотреть и чемпионат России, и турецкую Суперлигу. За каждой игрой «Локомотива» слежу. В первые дни в Стамбуле мне помогли подключить российские каналы. Выходных не так много. У нас матчи в выходные и по средам Лига чемпионов. Для меня это был самый активный период в футбольной карьере», — сказал Батраков в эфире «Матч ТВ».