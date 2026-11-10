15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Слежу за каждой игрой». Алексей Батраков — о «Локомотиве»

«Слежу за каждой игрой». Алексей Батраков — о «Локомотиве»
Комментарии

Полузащитник турецкого «Галатасарая» Алексей Батраков признался, что смотрит каждый матч московского «Локомотива» в рамках Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Ранее Батраков выступал за железнодорожников. К стамбульскому клубу хавбек присоединился в летнее трансферное окно.

«Стараюсь смотреть и чемпионат России, и турецкую Суперлигу. За каждой игрой «Локомотива» слежу. В первые дни в Стамбуле мне помогли подключить российские каналы. Выходных не так много. У нас матчи в выходные и по средам Лига чемпионов. Для меня это был самый активный период в футбольной карьере», — сказал Батраков в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Бубнов сообщил, что Ротенберг требует от Галактионова 90 млн в качестве неустойки
Комментарии