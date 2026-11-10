Марк Кукурелья раскрыл, чем Ла Лига отличается от АПЛ

Крайний защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Марк Кукурелья рассказал, в чём заключается отличие Ла Лиги от английской Премьер-лиги. Ранее Кукурелья выступал за лондонский «Челси».

«Качество футбола в Испании может быть выше. Даже команды из нижней части таблицы стараются играть, и в этом смысле есть отличие. В Премьер-лиге так много всего может произойти за одну минуту игрового времени! Игра может стать сумасшедшей и выйти из-под контроля в мгновение ока. В Испании футбол более тактический. В Англии — более непредсказуемый и открытый», — приводит слова Кукурельи The Touchline в социальной сети X.