Тимур Гурцкая определил лучшего игрока и тренера 14-го тура РПЛ

Футбольный агент и функционер Тимур Гурцкая выбрал лучшего игрока и лучшего тренера по итогам матчей 14-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

— Я возьму из-за того, что в первом матче ему нужна была победа… Тяжелейшая команда просто. Гусева возьму.

— А Кузьмин?

— Ну можно было и Кузю взять, но всё-таки, знаешь, он как будто бы подвисший, а этому назначили… Очень тяжёлая команда. И поэтому три очка… Важно было.

— Лучший игрок?

— Не знаю. Давай банально возьму Барко. Потому что Барко… Выглядел на фоне остальных лучше всех. В матче «Спартак» — «Акрон», — сказал Гурцкая в новом выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».