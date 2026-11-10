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Тимур Гурцкая определил лучшего игрока и тренера 14-го тура РПЛ

Тимур Гурцкая определил лучшего игрока и тренера 14-го тура РПЛ
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Футбольный агент и функционер Тимур Гурцкая выбрал лучшего игрока и лучшего тренера по итогам матчей 14-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

— Я возьму из-за того, что в первом матче ему нужна была победа… Тяжелейшая команда просто. Гусева возьму.

— А Кузьмин?
— Ну можно было и Кузю взять, но всё-таки, знаешь, он как будто бы подвисший, а этому назначили… Очень тяжёлая команда. И поэтому три очка… Важно было.

— Лучший игрок?
— Не знаю. Давай банально возьму Барко. Потому что Барко… Выглядел на фоне остальных лучше всех. В матче «Спартак» — «Акрон», — сказал Гурцкая в новом выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

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