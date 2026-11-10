«Тоттенхэм» готов потратить крупную сумму на нового нападающего — Орнштейн

Лондонский «Тоттенхэм» готов инвестировать крупную сумму в приобретение нового нападающего. Об этом заявил инсайдер Дэвид Орнштейн. «Шпоры» занимают 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 12 очками в 10 турах.

«Думаю, в идеальном мире лучшим сценарием было бы подписание нового нападающего, который мог бы стать лидером команды на ближайшие 10 лет. Судя по тому, что мы видели в последнее время, они готовы выйти на большой рынок, вложить значительные средства и поддержать Роберто Де Дзерби.

Их амбиции высоки, поэтому, если бы на рынке появился идеальный кандидат, у меня нет оснований полагать, что они не выбрали бы его», — приводит слова Орнштейна издание The Athletic.