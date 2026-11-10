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Пабло Солари: хочу увидеть матч Россия — Аргентина на «Лукойл Арене»

Пабло Солари: хочу увидеть матч Россия — Аргентина на «Лукойл Арене»
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Полузащитник московского «Спартака» Пабло Солари заявил, что хотел бы увидеть матч между сборными России и Аргентины. Аргентинскому хавбеку хотелось бы, чтобы такая игра состоялась на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл Арена» в Москве.

«Конечно, мне бы очень хотелось увидеть матч между Россией и Аргентиной. Лучше, если бы он прошёл на нашем стадионе — на «Лукойл Арене». Так мне было бы проще на него попасть. С удовольствием посетил бы эту игру», — приводит слова Пабло Солари интернет-портал «Советский спорт».

Напомним, сборная России отстранена от международных соревнований с 2022 года из-за политической ситуации в мире.

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